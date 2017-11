ViViNordEst, Eventi a Feltre dal 10 al 12 novembre

Connect on Linked in

Molte le iniziative culturali nel Feltrino nei prossimi giorni

VENERDÌ 10 NOVEMBRE alle 21.00, Teatro de la Sena: FAR SENA PAR SISTO – BORSELLINO

Venerdì 10 novembre al Teatro de la Sena si aprirà la quarta edizione di “Far Sena par Sisto“, la rassegna teatrale in ricordo di Sisto Dalla Palma, fondatore e presidente del Centro di Ricerca Teatrale di Milano. I n apertura un monologo che ha vinto il “Premio Grotte della Gurfa per il Teatro d’impegno civile” promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana: “Borsellino” del Teatro Bresci. L’autore e attore padovano Giacomo Rossetto porta in scena, a venticinque anni dalla strage di via d’Amelio, la vita del giudice che è diventato uno dei simboli della lotta contro la mafia. Paolo Borsellino era un uomo semplice ma che non ha mai accettato compromessi. E’ stato il coraggio, nonostante la paura, che lo ha portato a compiere fino in fondo il proprio dovere di uomo e di giudice. E’ una storia di parole, fatti, speranze, delusioni, numeri. Per continuare a lottare.

Il biglietto costa € 10,00 (ridotto under 25 € 8,00). L’abbonamento a tutti e 4 gli spettacoli della rassegna solo € 32,00.

Prenotazione obbligatoria online sul sito Visit Feltre

Per informazioni: museo@comune.feltre.bl.it, 0439/885365

VENERDÌ 10 NOVEMBRE alle 20:30, Museo Diocesano di Arte Sacra: SULLE TRACCE DI ESCULAPIO

Venerdì 10 novembre, al Museo Diocesano di Arte Sacra, l’associazione Il Fondaco per Feltre organizza una conferenza dal titolo “Sulle tracce di Esculapio”. Alessandro Del Bianco, ricercatore di storia e archeologia, parlerà del culto del dio pagano della medicina lungo la valle del Piave e a Feltre, dove nel 1950 è stata rinvenuta una statua celebrativa della divinità.

SABATO 11 NOVEMBRE: FRATELLO ALBERO

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che sarà martedì 21 novembre, l’Amministrazione organizza una serie di eventi volti alla promozione di importanti obiettivi ambientali culturali e sociali. Alle ore 15.00 nell’Aula Magna del Campus “Tina Merlin” l’Assessore all’Ambiente Valter Bonan introdurrà il progetto “Fratello Albero”, a seguire l’autore Matteo Melchiorre presenterà il suo libro “Storia di alberi e della loro terra” e Alex Segat presenterà la mostra “Gli alberi monumentali della provincia di Belluno”; la mostra verrà inaugurata alle ore 17.00 al Fondaco delle Biade e sarà visitabile fino a domenica 26 novembre con i seguenti orari: giovedì e venerdì 17.00-19.00; sabato e domenica 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00. Maggiorni informazioni sono disponibili sul sito Visit Feltre.

SABATO 11 e DOMENICA 12 NOVEMBRE: FESTA DEL TEATRO E DELLA SCRITTURA

Sabato 11 e domenica 12 novembre si terrà la seconda edizione della Festa del Teatro e della Scrittura, promossa dall’associazione culturale Teatro del Cuore con la collaborazione della Città di Feltre. Numerosi eventi si susseguiranno sabato 11 a Palazzo Guarnieri a partire dalle ore 15.00, mentre domenica 12 a Palazzo Borgasio, dalle 10.30 alle 16.30, si terranno laboratori di teatro e di scrittura. La manifestazione si chiude con uno spettacolo teatrale all’Auditorium dell’Istituto Canossiano: è in scena la commedia di Luigi Pirandello “La morsa” interpretata dalla Compagnia Stranagente di Domodossola.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito Visit Feltre.

DOMENICA 12 NOVEMBRE: FIERA DELL’OGGETTO RITROVATO

Nella splendida cornice del centro storico di Feltre ritorna la “Fiera dell’oggetto ritrovato”, una mostra-mercato in cui appassionati e commercianti del settore collezionismo, antiquariato e modernariato vendono e scambiano oggetti usati e di antiquariato. Il Polo Bibliotecario Feltrino partecipa alla “Fiera dell’oggetto ritrovato” con la Bancarella del Libro. Davanti alla Galleria Via Claudia Augusta dalle 7:30 alle 18:00 si potranno trovare libri di: poesia, narrativa, cucina, letteratura, storia e cultura locale venduti a prezzo simbolico.

Per l’occasione sarà possibile accedere alla Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda» e al Museo civico con il biglietto ridotto (€ 1,50), salvo casi di gratuità previsti dalle tariffe vigenti. Ci sarà anche la possibilità di visitare entrambi i musei con il cumulativo ridotto (€ 2,50). Le strutture di via Paradiso e di via Luzzo saranno visitabili con orario 10.30-12.30 e 15.00-18.00.

Galleria Via Claudia Augusta: Mostra ICONE

Nella Galleria Via Claudia Augusta sarà visitabile la mostra “Icone” del Centro Diurno Disabili Adulti “Le Casette”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 10 novembre alle ore 18.00 con gli interventi dello storico dell’Arte Giorgio Reolon e degli allievi della scuola di musica Arca Sonora. L’esposizione sarà visitabile sabato 11 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 12 con orario continuato dalle 10.30 alle 18.00.