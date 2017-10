Segui i colori della musica: torna il “Primiero Dolomiti Festival 2017”, debutto con la Haydn il 31 ottobre (PROGRAMMA)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Concerto inaugurale l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Primiero (Trento) – L’Associazione Scuola Musicale di Primiero, grazie ai diversi Enti pubblici e privati che credono sull’importanza della divulgazione culturale anche nelle zone periferiche, è riuscita ad inserire nella programmazione del Primiero Dolomiti Festival, una serie di concerti molto variegati tra loro.

“La dodicesima edizione – spiega il direttore della Scuola, Paolo Scalet – viene proposta per il secondo anno consecutivo nel periodo autunno/inverno, in modo da offrire agli allievi della Scuola Musicale con le loro famiglie, ai residenti, ai turisti, in particolar modo nei periodi di vacanza, ed a tutti gli appassionati che vorranno assistere ai concerti, degli appuntamenti davvero variegati: solisti, realtà corali, gruppi strumentali, orchestre sinfoniche e di fiati.

Con grande onore accogliamo nel concerto inaugurale l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento; erano alcuni anni che questa prestigiosa realtà regionale non si esibiva in Primiero. Per l’occasione l’Orchestra proporrà tre grandi sinfonie che, pur appartenendo a secoli diversi, rendono ciascuna omaggio al Classicismo viennese: la Quinta di Schubert, la Classica di Prokofiev e la Jupiter di Mozart”.

Seguirà un concerto corale con il Coro del Friuli Venezia Giulia, che eseguirà i Sei Mottetti di Johann Sebastian Bach, pagine sacre variegate e straordinariamente ricche di inventiva del Kantor di Lipsia.

Spazio ai giovani nel cartellone di quest’anno con l’Orchestra Giovanile Bellunese: lavori sinfonici brillanti e di spessore musicale. Aprirà la serata, per la prima volta alla palestra Vallombrosa delle Scuole Medie, l’Orchestra Giovanile di Primiero.

Sarà poi la volta della fisarmonica di Andrej Pintar, giovane concertista nato a Primiero, che si e formato alla Scuola Musicale di Primiero ed ha completato gli studi presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

A proseguire la tradizione degli ottoni, il Festival nei primi dieci anni era esclusivamente dedicato a questa tipologia di strumenti, si esibirà il quartetto En Chamade, accompagnati all’organo da Stefano Rattini, con un repertorio di brani e melodie a tema in occasione del Concerto di Natale.

Il Festival si concluderà con il Concerto di Capodanno, proposto come ormai da alcuni anni dalla Dolomiti Wind Orchestra, formata da una cinquantina di giovani musicisti provenienti da tutto il Triveneto e diretta dal M° Ivan Villanova.

Il Programma

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017

ore 20.30 Auditorium|PRIMIERO

CONCERTO SINFONICO

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

NIKLAS HOFFMANN, direttore

SABATO 18 NOVEMBRE 2017

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale|SIROR

CONCERTO CORALE

CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CRISTIANO DELL’OSTE, direttore

SABATO 9 DICEMBRE 2017

ore 20.30 Palestra Vallombrosa|FIERA DI PRIMIERO

GIOVANI MUSICISTI IN CONCERTO

ORCHESTRA GIOVANILE BELLUNESE

MATTEO ANDRI, direttore

ORCHESTRA GIOVANILE DI PRIMIERO

IVAN VILLANOVA, direttore

SABATO 16 DICEMBRE 2017

ore 20.30 Sala Concerti della Scuola Musicale|TRANSACQUA

CONCERTO DI FISARMONICA CLASSICA

ANDREJ PINTAR

SABATO 23 DICEMBRE 2017

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale|IMER

CONCERTO DI NATALE

ENSEMBLE “EN CHAMADE” QUARTETTO D’OTTONI E ORGANO

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

ore 21.00 Auditorium|PRIMIERO

CONCERTO DI CAPODANNO

DOLOMITI WIND ORCHESTRA

IVAN VILLANOVA, direttore

www.primierodolomitifestival.it