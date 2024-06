Valanga travolge alpinista sull’Ortles: sospese le ricerche per rischio distacchi

Posted on

Zero spese a carico della collettività: il conto per il tedesco sul Grappa il 31 ottobre è stato 4.920 euro Venezia – “Se il tempo che ha impiegato per protestare sui giornali l’avesse usato per documentarsi, il Consigliere Zanoni avrebbe trovato ogni risposta ai suoi dubbi. Gli interventi degli elicotteri del Suem 118, per le persone […]