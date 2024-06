Motociclista tedesco muore a Chiusa. Gravissimo un 27enne anche a Lavis

Due gravi incidenti in Trentino Alto Adige, a poche ore di distanza

Trento/Bolzano – Un motociclista tedesco di 35 anni ha perso la vita in un incidente a Chiusa. In compagnia di alcuni amici il turista stava percorrendo la strada per la val Gardena, quando in una curva è finito per terra, sbattendo rovinosamente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Croce bianca e i Vigili del fuoco. Il motociclista è però deceduto ancora sul posto per le gravi ferite riportate.

Schianto a Lavis

E’ stato trasferito in condizioni gravissime all’ospedale di Trento il centauro di 27 anni che, poco dopo le 13.30 di sabato, ha perso il controllo della propria moto lungo la strada del vino, all’altezza di Masi di Sorni, non distante dall’Agritur Lanterna. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di Lavis e i Carabinieri.