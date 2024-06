Veronese arrestato a Trento con 6,1 chili di hashish

Operazione della Squadra mobile

Trento – Personale della Squadra mobile di Trento, ha ha arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti di un veronese, di anni 49, incensurato. A seguito di attività info-investigativa, sì è proceduto ad una perquisizione domiciliare nei pressi della abitazione a Trento sud. In un borsone all’interno dell’armadio della camera da letto, sono stati trovati complessivamente 6,1 chili di hashish: 4 panetti e mezzo con cellophane con il logo “Ferrari”, 5 panetti raccolti ed uniti con pellicola tipo “Domopack” e altri 5 involucri di forma cubica a racchiudere ulteriori panetti con il tipico nastro da pacco marrone lucido. Un ulteriore pezzo della sostanza stupefacente è stata trovata in bagno. E’ così scattato l’arresto.

In breve

Nas, sequestrati 400 kg di carne scaduta sugli Altipiani Cimbri. Nei controlli a baite e rifugi sequestrati anche molti insaccati privi di etichetta ed una confezione di carne scaduta da 4 anni. I militari, insieme a personale specializzato dell’ Unita operativa igiene alimenti e nutrizione dell’azienda sanitaria si sono recati in sugli altipiani Cimbri rilevando numerose irregolarità con sanzioni per complessivi 3.500 euro e sequestro alimenti per un valore di circa 10mila euro.

Incidente nella notte a Riccomassimo (frazione di Storo) dove un’autovettura è stata colpita in pieno da un grosso masso. Si è staccato dal versante sopra la provinciale 241, poco prima delle due. Gli occupanti dell’auto se la sono cavata con un grande spavento ma senza conseguenze.