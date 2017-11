Val di Fassa, cade e muore nel torrente: vittima un 55enne del posto

Connect on Linked in

Muore cadendo nel torrente a Vigo di Fassa. Vittima un insegnante del posto Cristian Fontana di 55 anni

Vigo di Fassa (Trento) – Sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine, per appurare le cause della morte di un uomo di 55 anni della Val di Fassa. L’incidente mortale è avvenuto martedì mattina verso le 9 un uomo. la vittima è un uomo di 55 anni caduto, mentre camminava lungo un sentiero nei pressi del bivio per San Giovanni, non lontano da Vigo.

Sarebbe scivolato sulla neve fresca, su un tratto con presenza di ghiaccio, finendo nella scarpata, fino al torrente sottostante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ ambulanza, l’auto medica e l’elicottero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.