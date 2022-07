San Martino di Castrozza, incidente nel bike park: intervento dell’elisoccorso

Numerosi gli interventi in questi giorni estivi, dell’elicottero trentino e del Suem dal bellunese (nella foto di Stefano Taufer) per sanitari non gravi ai piedi delle Pale, sia nella piazzola di San Martino di Castrozza che a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Un 57enne è stato soccorso sabato in tarda mattinata, verso mezzogiorno, in codice giallo, nel bike park Tognola, in seguito ad una caduta. Si sarebbe procurato vari traumi, secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino Emergenza. E’ stato trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo.

Numerosi in questi giorni gli interventi sanitari anche con la collaborazione del Suem da Belluno, in zona Primiero San Martino di Castrozza, come documentano le immagini. Nella giornata di giovedì 14 luglio, sono stati soccorsi due giovani di 16 e 8 anni, per due diverse emergenze sanitarie, fortunatamente non gravi. Nei giorni precedenti altri sanitari per cadute e piccoli infortuni ai laghetti del Colbricon e sul Cauriol.