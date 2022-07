Val Genova, cacciatore scivola in un canale. A Caldonazzo scontro furgone bici: gravissimo 49enne

Giornata intensa per i sanitari del 118 in Trentino e per l’elisoccorso

Trento – Un uomo di 47 anni, residente a Pelugo, è scivolato stamattina in un canale impervio, sul sentiero Spiarol (comune di Strembo), nei pressi del rifugio Fontanabona. In gruppo con lui, altri tre cacciatori della zona e un forestale. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.40.

Il gruppo di cacciatori era impegnato in una battuta di selezione fuori dai sentieri battuti e stava scendendo in progressione, servendosi di un cordino, quando a circa 2000 metri di quota uno di loro è scivolato, ruzzolando in un canale di sassi ed erba per una quarantina di metri. Dopo una prima chiamata al 112, infruttuosa per problemi di linea, i soccorsi sono riusciti a localizzare il luogo dell’incidente grazie all’aiuto del forestale presente nel gruppo, che ha fornito in prima persona le coordinate GPS.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre in piazzola si mettevano a disposizione gli operatori della stazione di Pinzolo. Personale che tuttavia non è servito, perché grazie alla posizione favorevole e aperta della zona, l’equipe è riuscita a sbarcare con due verricelli sul posto, stabilizzando il paziente ed elitrasportandolo direttamente all’ospedale Santa Chiara di Trento. I compagni e il forestale sono poi rientrati in autonomia.

Grave schianto a Caldonazzo

Pedalando in bicicletta lungo la strada delle Lochere di Caldonazzo quando è stato centrato e travolto da un furgone che sopraggiungeva proprio in quel momento. A restare a terra un uomo di 49 anni di Levico. L’incidente è avvenuto attorno alle 15 di sabato 16 luglio. Il ferito è stato soccorso dai sanitari, arrivati in ambulanza, e quindi elitrasportato al Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Incolume il conducente del furgone, un uomo di 37 anni.

In breve

Ragazzine molestate in Trentino: 46enne straniero arrestato. Ha fatto salire sulla sua auto tre ragazzine minorenni, tra i 13 e i 14 anni, poi le ha portate in un luogo appartato della zona industriale di Trento dove le ha costrette al contatto fisico. Per questo è finito in carcere un uomo di 46 anni, accusato di violenza sessuale. L’episodio risale al 10 luglio ed è venuto a galla dopo la denuncia dei genitori di due delle vittime. L’uomo – di nazionalità marocchina – è stato rintracciato in un albergo della Val di Non.