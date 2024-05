Ortles, scialpinista 26enne muore durante la discesa

La vittima è Tom Arent Van de Plassche: nato in Olanda, da tempo viveva in Trentino. A causare l’incidente, secondo le prime ipotesi, la scarsa visibilità in vetta

Bolzano – Tom Arent Van de Plassche, scialpinista di 26 anni, nato in Olanda ma da tempo residente in Trentino, è morto sull’Ortles, sulla via Minnigerode, che sale lungo il canalone sud. L’incidente poco prima delle 9 di domenica 12 maggio: il giovane, assieme a un compagno, aveva raggiunto la cima e aveva iniziato la discesa, a quota 3.700 metri. Sarebbe scivolato, forse a causa della scarsa visibilità in vetta, per circa 500 metri.

Un altro gruppo di alpinisti ha osservato l’incidente e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 3, la Guardia di finanza e il soccorso alpino, che hanno recuperato la salma e hanno accompagnato l’amico della vittima a valle. La salma è stata portata all’ospedale di Silandro. Il giovane, esperto di trail running, era impegnato nel sociale e nella tutela dell’ambiente.