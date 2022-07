A Mezzano weekend con la storica “Sagra dei Carmeni e Carmenin”, a Tonadico “Sagra del Foc”

L’estate entra nel vivo a Primiero, con molti appuntamenti ai piedi delle Pale. Tante belle iniziative concentrate anche nei prossimi giorni, purtroppo con troppe date sovrapposte, che rischiano di danneggiare gli organizzatori dei vari eventi

Primiero (Trento) – A Mezzano, dopo la serata musicale di sabato 16 luglio, con il gruppo ‘Frequenze Italiane’ (piazza Brolo dalle ore 21:00), la festa entra nel vivo da domenica 17 luglio. Sarà il giorno della Sagra dei Carmeni, con il grande e tradizionale mercato che conta decine di bancarelle snocciolate per le vie del paese, e la Santa Messa solenne delle 9.00. Alle ore 17, poi, ci sarà la solenne Processione dei Carmeni per le vie del paese, con i coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste, che porteranno a spalle la statua della Vergine al seguito del sindaco e di due assessori, che aprono il corteo con il crocifisso e le lampade. La giornata si concluderà con il Concerto in chiesa dell’orchestra del Trentino Music Festival.

Lunedì, festa del Carmenin, sarà un’altra intensa giornata all’insegna del divertimento. L’evento più inusuale sarà l’interminabile e combattutissima gara di bocce lungo i vicoli del paese tra Grisoni e Pranovi (i due rioni del borgo), unica nel suo genere in tutta Italia, giocata da giovani e adulti fin dalle 8:30 del mattino lungo le vie e nelle piazzette, dove fanno bella mostra di sé una trentina di cataste di legna del museo en plein air di Cataste&Canzèi, realizzate da noti artisti da studenti di istituti d’arte trentini. Quella della gara di bocce è una tradizione che risale a un centinaio di anni fa, ancora molto sentita in paese. Per tutto il giorno nel centro storico ci sarà l’Asino Bus per i più piccoli. Dalle ore 18.00, poi, stand gastronomici con piatti tipici, dolci delle ricette di Mezzano e tanta musica ci prepareranno ad un alto indimenticabile palio degli asini. Tutto questo nel centro storico di Mezzano, con la sfilata della Banda di Primiero, del gruppo Folkloristico di Mezzano, dei sindaci e del gruppo sbandieratori del quartiere Port’Oria di Feltre alle ore 22:00 (www.mezzanoromantica.it).

Sagra del Foc a Tonadico

Da una tradizione propiziatoria, prima pagana e poi dedicata a San Giovanni Battista, si lega l’accensione di fuochi, portatori di gioia e di magia, a cui si ispira la Sagra del Foc, occasione di festa che si traduce in momenti di spettacolo, dal teatro alla musica, con alcuni intermezzi gastronomici.

Tra Palazzo Scopoli, il tendone di via Fuganti e piazza Piubago vanno in scena spettacoli per bambini come quello dedicato a Pinocchio, musical ma anche momenti di comicità con due artisti noti del piccolo schermo come Andrea Agresti delle Iene e Omar Fantini di Zelig e Quelli che il Calcio impegnati in uno spettacolo inedito che coinvolgerà il pubblico. (Il programma completo su fb)

Programma

Venerdì 15 luglio Ore 16.00, Tonadico – Tendone di Via Fuganti



“Pinocchio un figlio perfetto” , dimostrazione finale del Laboratorio teatrale e di canto per bambini da 6 a 11 anni; Dalle ore 18.00, Tonadico – Tendone di Via Fuganti



Panini con la porchetta di Ariccia; Ore 21.00, Tonadico – Piazza Piubago



“Andrea Agresti vs. Omar Fantini” , spettacolo di punta della Sagra del Foc.

Due personaggi di rilevanza nel panorama televisivo si mettono insieme per dare luogo a uno spettacolo completamente nuovo, che debutterà in questa occasione e daranno vita a uno show di musica, risate, quiz e premi targati “Le Iene”.

Andrea Agresti , protagonista delle “Iene” e di “Tale e quale show” presenta il suo spettacolo musicale accompagnato dalla band.

Omar Fantini , proveniente da “Zelig” e “Da quelli del calcio”, già protagonista della Sagra del Foc nel 2017 con il suo spettacolo, interverrà con siparietti comici e come “notaio” nel gioco musicale, coinvolgendo e interagendo con il pubblico..

, dimostrazione finale del Laboratorio teatrale e di canto per bambini da 6 a 11 anni; Sabato 16 luglioOre 16.00, Tonadico – Tendone di Via Fuganti “Un trapezio per Lisistrara” , laboratorio teatrale e di canto con spettacolo finale a cura di Lisa Capaccioli, Lorenza Fantoni e Erika Renai.

Dopo le esperienze positive degli anni passati, in cui sono stati messi in scena spettacoli tratti da musical, si propone di lavorare sul testo “Un trapezio per Lisistrata”, commedia musicale del 1968, scritta da Garinei e Giovannini, bellissima commistione di teatro e musica.

Questa proposta, rivisitazione in chiave musicale della commedia di Aristofane “La Lisistrata”, ha il desiderio di coinvolgere gli abitanti dei paesi facenti parte del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e non, facendoli avvicinare, non solo alla recitazione, ma anche al canto.

I partecipanti al progetto saranno impegnati per due settimane seguiti dalle esperte Lisa Capaccioli (regista e drammaturga), Lorenza Fantoni (attrice, vocal coach e formatrice teatrale), Erika Renai (attrice, regista e formatrice teatrale).

A partire dal 3 luglio, i gruppi di lavoro saranno due: gruppo adolescenti (dai 12 ai 16) e gruppo adulti (dai 16 anni in su). Entrambi i gruppi parteciperanno allo spettacolo finale durante la sagra del Foc.Dalle ore 18.00, Tonadico – Tendone di Via Fuganti Gran grigliata.Ore 21.00, Tonadico – Piazza Piubago L'Orchestra Romagnola "Metro", durante la tradizionale grigliata, assisteremo all'esibizione dell'Orchestra Metrò, a coprire quella fascia di pubblico che vorrà come ogni anni cimentarsi con il ballo liscio e non solo, che tanto successo ha riscosso negli ultimi quattro anni.