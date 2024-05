Lancia accetta contro una donna, arrestato un 30enne in Trentino

Posted on

Una giovane austriaca di 25 anni Isabella Pirchner è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio Trento – Alpinista austriaca cade e muore sul Vajolet. Non c’è stato nulla da fare per la ragazza austriaca precipitata questa mattina per circa 50 metri mentre stava scalando la torre Stabeler sulle Torri del […]