Automobilista con spada e sciabola sul sedile, denunciato

Cinquantenne fermato dai carabinieri di Borgo Valsugana

NordEst – Denunciato dai carabinieri di Borgo Valsugana un cinquantenne perché trovato in possesso di una spada e di una sciabola. Le armi sono state rinvenute sul sedile della sua auto nel corso di un controllo stradale. Accompagnato in caserma, non fornendo giustificazioni sul possesso delle armi l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi bianche.

In breve

La polizia di Bolzano ha arrestato sette persone per frode. Si tratta di quattro italiani, due rumeni e un austriaco, gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al compimento di frodi sistematiche sull’iva e sulle accise di prodotti alcolici mediante un lucrosissimo carosello fiscale ideato e realizzato attraverso il commercio di birra fra Austria, Italia e Germania. L’operazione internazionale è stata condotta anche grazie alla collaborazione con le forze di polizia estere. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in Questura.