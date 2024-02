Valanga a Racines di Dentro: un morto e due feriti gravi

La comitiva di turisti tedeschi era impegnata in un’escursione. Nell’area il pericolo valanghe era “marcato”, ossia grado 3 su 5. Nel pomeriggio emergenza anche a Campiglio, senza feriti

Bolzano – Il distacco, di medie dimensioni, è avvenuto verso le 16 di mercoledì, sopra la malga Wumblsalm. Sul posto sono arrivati gli elicotteri di emergenza Pelikan 2, Aiut Alpin e anche Pelikan 3, i vigili del fuoco volontari della zona e il soccorso alpino. Tre turisti tedeschi, travolti mentre praticavano scialpinismo, sono stati estratti dalla valanga. Uno, rimasto sepolto per quasi un’ora sotto oltre 4 metri di neve, era già morto. Inutili i tentativi di rianimazione.

Una seconda persona, in grave stato di ipotermia, è stata elitrasportata all’ospedale di Bolzano, dove lotta per la vita nel reparto di rianimazione. Il terzo escursionista, che era sepolto solo parzialmente ed è stato individuato subito, ed è quello in condizioni meno gravi. Tutti e 3 gli scialpinisti portavano con sé un dispositivo artva per essere rintracciati in caso di valanga. Una quarta persona, salita con la comitiva, si è salvata perché ha preferito sostare in malga senza salire in cima. Nell’area di Racines il bollettino valanghe della Provincia dava pericolo di una slavina come “marcato”, ossia grado 3.

In breve

Il Soccorso alpino del Trentino è intervenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, per una valanga avvenuta a bordo della pista Spinale-Direttissima, nel comprensorio sciistico di Madonna di Campidoglio. L’allarme – apprende – è scattato pochi minuti prima delle 14. La pista era stata chiusa per il pericolo di distacchi in seguito alle copiose nevicate delle ultime ore. Nessuna persona è rimasta ferita.