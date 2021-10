Paravalanghe passo Rolle. il PATT interroga la Provincia sui ritardi

Interrogazione provinciale sui paravalanghe in attesa di ripristino a passo Rolle dai consiglieri provinciali Michele Dallapiccola, Paola Demagri e Lorenzo Ossanna (PATT)

Trento – “La manutenzione delle strutture paravalanghe – si legge nell’interrogazione – sulla SS50 in prossimità del Passo Rolle risulta estremamente carente soprattutto in un punto particolarmente valanghivo.

La gravità della situazione è particolarmente manifesta anche a causa dei lavori che interessano lo stesso ramo stradale in località Pontet. Come noto anche in quel punto la normale fluidità di traffico risulta particolarmente afflitta. Tutto ciò premesso si interroga la giunta per sapere se:

È consapevole del problema denunciato?

A che cosa si deve la mancata manutenzione?

Quando si effettueranno i lavori di ripristino?”