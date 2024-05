Tesino, incidente in moto al passo Brocon: muore un centauro

Intervento dei sanitari con il supporto dell’elicottero e dei vigili del fuoco del Tesino

Passo Brocon (Trento) – Grave incidente motociclistico sabato mattina verso le 12, nei pressi del passo Brocon, a breve distanza dagli impianti di risalita. Per cause in corso di accertamento un centauro 67enne, è caduto a terra, perdendo la vita. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco del Tesino, con l’elicottero di Trentino Emergenza.

Inutili i tentativi di rianimare l’uomo, 67 anni, messi in atto dai soccorritori sanitari, giunti al valico (che collega la conca del Tesino con il Vanoi), sia con l’ambulanza sia con l’elicottero di Trentino Emergenza. Il drammatico incidente è avvenuto in cima al passo, lungo la strada provinciale 79, nella zona degli impianti di risalita sul versante del Tesino, visto che la strada verso il Vanoi è ancora chiusa.