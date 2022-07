Ponte sul Cismon a Imèr: altri lavori e semaforo fino al 29 luglio, non nel weekend. Riapertura temporanea ad agosto, poi cantiere fino a fine anno

Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia di Trento. La riapertura di questi giorni è solo temporanea, limitata ai weekend e al periodo estivo. Previsto cantiere fino a fine anno. Attenzione anche alla chiusura notturna del vicino tunnel Totoga dal 13 al 15 luglio e non nei giorni precedenti, come comunicato da viaggiareintrentino

Imèr (Trento) – Non è ancora un via libera definitivo alla circolazione sul ponte di Imèr. Nei giorni scorsi avevamo anticipato la riapertura a doppio senso di marcia nel weekend. Ma ora arriva un nuovo aggiornamento sui tempi del cantiere, che si aggiunge ai disagi del viadotto di Pontet (da mesi a senso unico per lavori). I disagi proseguiranno per altri mesi.

Dal 18 luglio – spiega il Servizio gestione strade della provincia di Trento – verrà tolto il divieto di transito per i veicoli con massa superiore alle 40 tonnellate. I lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Cismon, al chilometro 65 della SS 50 del Grappa e del Passo Rolle, si prolungheranno oltre il 15 luglio.

Semaforo nei feriali fino al 29 luglio

Fino a venerdì 29 luglio verrà mantenuto il senso unico alternato regolato da semafori nei giorni feriali, mentre nei fine settimana il ponte sarà percorribile a doppio senso di circolazione. Mentre da sabato 30 luglio, fino a domenica 4 settembre, il ponte sarà percorribile a doppio senso di circolazione sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Cantiere fino a fine anno

Il senso unico alternato verrà ripristinato a partire da lunedì 5 settembre 2022 e verrà presumibilmente mantenuto fino alla fine dei lavori, prevista entro la fine dell’anno.