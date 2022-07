Doppio appuntamento per il Presidente Fugatti a passo Rolle per cantieri e a Primiero per discarica (VIDEO)

Lunedì pomeriggio intenso per il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti che con gli Amministratori locali è stato prima a passo Rolle, dove ha salutato anche gli uomini del Soccorso alpino della Finanza (in prima linea in Marmolada) e successivamente ha incontrato Sindaci e Comitato No Discarica

Passo Rolle/Primiero (Trento) – Sopralluogo a Rolle per il Presidente Maurizio Fugatti con il sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli e il commissario della Comunità di Primiero Roberto Pradel. Presenti anche il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano e il Dirigente generale di agenzia Agenzia per la depurazione Giovanni Gatti per valutare lo stato di avanzamento dei lavori.

Demolizione e costruzione ex caserma G. Ferrari. Con la pulizia e la posa dello stabilizzante previste nelle prossime settimane si conclude l’attività di demolizione della ex caserma G. Ferrari. Il nuovo edificio sarà costituito da una palestra di roccia e aule per l’attività didattica, 14 alloggi e un piano interrato destinato ad autorimessa. Entro la fine di settembre 2022 è prevista l’approvazione definitiva del progetto esecutivo del secondo lotto, composto da palestra e i primi 8 alloggi. L’importo complessivo ammonta a oltre 3,3 milioni di euro. L’affidamento dei lavori è previsto entro fine anno.

Variante stradale Busabella. Per quanto riguarda la variante stradale Busabella il progetto esecutivo è stato approvato. L’opera è in corso di appalto. La scadenza della presentazione delle offerte è prevista per il 4 agosto ed entro fine estate si sapranno i vincitori. L’importo dell’opera ammonta a circa 7 milioni di euro. Da cronoprogramma l’inizio dei lavori è previsto per l’autunno 2022 e apertura del traffico per l’autunno del 2024.

Una piazza e diversi servizi per residenti e ospiti, al posto dell’ecomostro di Passo Rolle. Procedono i lavori di riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici destinati a servizi collettivi sulla area prima occupata dall’ex albergo “Passo Rolle”. Il fulcro del progetto è costituito da una piazzetta centrale per la socializzazione di visitatori ed escursionisti, anche per svolgere varie attività ricreative all’aperto. In fase di realizzazione un edificio info-point sospeso, la fermata per il trasporto pubblico, un punto ristoro per i ciclisti e un piccolo parcheggio di servizio per la sosta breve di auto e moto. La fine e consegna dei lavori è prevista per fine ottobre. L’intervento di riqualificazione è frutto dell’accordo sottoscritto a fine 2019 tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Primiero San Martino di Castrozza e Patrimonio del Trentino spa. A tal fine, il Comune ha stanziato l’importo lordo di 70.000 euro e ha provveduto ad acquisire, nel 2020, un comodato gratuito sull’area pertinenziale della chiesetta della Madonna Assunta, di proprietà della Parrocchia dei Santi Martino e Giuliano di Siror. Patrimonio del Trentino si è invece fatto carico della progettazione, dell’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e dell’esecuzione dei lavori, impegnando a tal fine la somma di 330mila euro.

Discarica Imèr chiusa: rimangono le distanze

Nello stesso pomeriggio di lunedì, seconda tappa per il Presidente Fugatti, accompagnato dai dirigenti provinciali, in Comunità a Tonadico, alla presenza dei Sindaci, per incontrare i rappresentanti del Comitato delle famiglie dei Masi. Annunciato il mascheramento del sito entro ottobre, ma le tensioni con il Comitato non sono mancate.

“Ci sembrava corretto – ha detto il Presidente, dopo le relazioni dei tecnici – rispettare un impegno che ci eravamo presi, ovvero tenere informati i cittadini sul processo di riapertura della discarica di Imer. Nel sito, dal giorno della riapertura avvenuta l’11 novembre 2021, sono state conferite complessivamente 7.203,71 tonnellate di rifiuti urbani e speciali, un totale che risulta inferiore alle 8.000 tonnellate massime fissate nell’accordo stipulato, ad aprile 2022, fra la Provincia autonoma e il Comune di Imer. Da parte mia – ha precisato il Presidente Fugatti – c’è la piena consapevolezza che questo è stato un momento delicato per il vostro territorio, soprattutto per chi abita ai Masi”.

Il Comitato No discarica, con un documento letto – con grande emozione – da Giusy Romagna, ha ribadito invece le proprie posizioni negative, già illustrate nelle scorse settimane anche durante un incontro pubblico, esprimendo peoccupazione e dubbi sui conferimenti effettuati in questi mesi, già segnalati al Noe e alla Procura. Sulla stessa linea anche Gianni Gobber e Daniele Gubert, che non hanno risparmiato critiche sui materiali depositati, evidenziando come siano stati trasportati anche molti liquami, con pesanti conseguenze per il sito.

“Da oggi – ha concluso Fugatti – l’obiettivo è quello di restituire al territorio un sito rimodellato e rinaturalizzato, integrato in un sistema di fruizione ambientale coerente con la vocazione turistica e ambientale della Valle. Ai rappresentati del “Comitato delle famiglie dei Masi”, in merito ai dubbi sulla tipologia di rifiuti portati in discarica – il presidente insieme ai tecnici – ha dato rassicurazioni sulla corretta esecuzione delle operazioni”. I dettagli dei conferimenti forniti dalla Provincia.