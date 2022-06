50° Trofeo San Vittore di atletica a Primiero (CLASSIFICHE/FOTO)

Il Trofeo San Vittore ha festeggiato nel 2022 il prestigioso traguardo delle 50 edizioni

Primiero (Trento) – Grande festa il 12 giugno scorso a Tonadico per la classica della corsa su strada organizzata dall’Us Primiero in collaborazione con l’Associazione Tonadighi Strighi e molte novità per festeggiare l’atteso compleanno.

A partire dal percorso che ha visto, come nelle primissime edizioni degli anni settanta, il passaggio dei concorrenti delle categorie senior sulla salita che porta alla chiesetta di San Vittore. Non sono mancati gli eventi collaterali alla corsa, così come la festa per i più grandi, ma anche per i più piccoli. Una vittoria dello sport come confermano i tanti atleti in gara.

Tutte le classifiche

