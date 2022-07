SS50 Riapre a doppio senso la strada sul ponte di Imèr, ma attenzione alla chisuura notturna del tunnel Totoga dal 13 al 15 luglio

Da venerdì pomeriggio 8 luglio è nuovamente percorribile a doppio senso di marcia il ponte di Imèr sul torrente Cismon. Nel Vanoi invece, la viabilità è messa a dura prova in queste settimane estive, con molti punti critici, che chiedono una urgente soluzione

Primiero/Vanoi (Trento) – Viabilità sullo Schenèr in primo piano in questi giorni estivi. In attesa di buone notizie relative al cantiere sul viadotto di Pontet, nel comune di Sovramonte (Belluno), proprio in questi giorni sarebbe arrivata dalla Regione Veneto la bocciatura al posizionamento di un autovelox fisso in zona Val Rosna (la postazione mobile presidiata è invece attiva da alcune settimane). Sulla questione si erano mobilitati anche sindaci e amministratori del territorio, dopo varie solecitazioni locali.

Ma oggi le buone notizie interessano particolarmente il tratto Trentino della ss50. Da venerdì pomeriggio finalmente i primierotti e i turisti che si recano in zona, possono contare un semaforo in meno, per arrivare in valle, percorrendo lo Schenèr. Finalmente sono terminati i lavori relativi ad una corsia del ponte sul torrente Cismon, all’imbocco della valle di Primiero.

Chiusura notturna tunnel Totoga

Attenzione però alle prossime chiusure, nonostante la stagione estiva. Notizie meno positive arrivano per il Vanoi, che nei prossimi giorni vedrà la chiusura notturna del tunnel Totoga (tra Imèr e Canal San Bovo) dalle 20 alle 5 dal 13 al 15 luglio, con i relativi disagi e le consuete deviazioni via passo Gobbera. La domanda dei residenti è sempre la stessa – pur sapendo che le manutenzioni vanno effettuate -, un senso unico non era possibile? Un posticipo della chiusura nememno?

Viabilità e punti critici nel Vanoi

Purtroppo sempre nel Vanoi, c’è da registrare la chiusura del passo Brocon ormai da mesi, ma anche il recente semaforo con relativo senso unico, per un cedimento stradale, lungo la sp 239 dir a Prade, che durerà almeno fino a settembre. Nessuna soluzione è stata trovata per il momento, per la linea di Trentino Trasporti che – nonostante le richieste di molti residenti – si fema ancora nel paese di Cicona, con relativi disagi per residenti e turisti in zona, anche diretti verso il lago di Calaita. La soluzione è portata di mano con un divieto di sosta in centro a Prade, ma per il momento nulla si è ancora mosso. Quanto si dovrà ancora attendere?

La strada principale di Zortea infine, che porta al rinomato lago di Calaita, è dissestata (post cantieri) ormai da tempo, ma una sistemazione definitiva con relativa asfaltatura, non dovrebbe arrivare prima dell’autunno. L’invito per moto e bici, è a percorrere quel tratto di strada a velocità moderata, per evitare possibili incidenti a causa del fondo stradale particolarmente rovinato, come segnalano da molto i residenti.

Le vostre recenti segnalazioni sul Vanoi