Apsp Valle del Vanoi, due centenarie in pochi giorni: buon compleanno a Nella Rattin

Incontro in piazza San Pietro Roma – Al termine del giro in ‘papamobile’ tra i circa 22 mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro per l’udienza generale, giunto sul sagrato della basilica vaticana papa Francesco ha salutato i tre pellegrini altoatesini giunti in pellegrinaggio a Roma con tre lama. Thomas Burger, Thomas Mohr e Walter Mair […]