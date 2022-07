Rogo distrugge vecchia segheria a Nova Levante

Incendio scoppiato lunedì mattina all’alba

Bolzano – Un rogo ha distrutto una vecchia segheria, tuttora in funzione, a Nova Levante. L’allarme è scattato verso le 5.30.Le fiamme velocemente sono divampate anche sul vicino edificio e il bosco adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, come anche il corpo permanente di Bolzano, che sono riusciti a circoscrivere l’incendio.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell’incendio, per fortuna non ci sono stati feriti. La causa dell’innesco al momento non é ancora nota. L’acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l’approvvigionamento idrico.