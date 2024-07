Posted on

L’incidente verso mezzanotte tra sabato e domenica a Eores, frazione di Bressanone sotto il rifugio Rossalm. Il veicolo è rotolato in in una scarpata per circa 200 metri Bressanone – A ritrovare il corpo esanime dell’uomo nel bosco sotto il rifugio Rossalm, sulla Plose, è stata la moglie. Hannes Messner, 44 anni, era uscito […]