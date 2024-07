Parigi 2024, Olimpiadi al via con alta tensione (PROGRAMMA)

La cerimonia, a cui assistono circa 300mila persone, inizia con un video con protagonista Zinedine Zidane: la stella del calcio transalpino nella clip corre a Parigi con la torcia, sale sulla metro e consegna la fiaccola a tre ragazzini che poi in barca la portano verso dove si accenderà il braciere olimpico.

Il primo dei 12 momenti di spettacolo è animato dallo show di Lady Gaga, prima star in scena. Vestita con un elegante outfit nero, la cantante americana ripropone il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre esegue “My thing in Feathers” in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese, attraverso un titolo emblematico degli anni ’60.