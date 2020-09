Incendio in fabbrica di alluminio a Bolzano: fuoriuscita durante una colata, nessun ferito

Fuoriuscita durante una colata, nessun ferito

Bolzano – Verso le 4:30 di mercoledì mattina il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, supportato dal corpo volontario dei vigili del fuoco di Oltrisarco, è intervenuto in via Toni Ebner presso uno stabilimento che produce alluminio per contenere un incendio.

Le fiamme sono state provocate da uno sversamento nella zona dei forni durante le manovre di carico degli stessi. Lïevento non ha causato feriti e i danni si sono limitati a una parte impiantistica della zona di produzione. Sul posto sono anche intervenuti la Questura e la Croce bianca. Lïintervento è durato circa 3 ore.