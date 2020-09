Dolomiti, Pale di San Martino: nuovo crollo su Cima Canali (VIDEO)

Si è staccato un un pilastrino dalla parete ovest di Cima Canali. Il distacco è avvenuto vicino al rifugio Pradidali

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Un nuovo crollo si è registrato nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, sulle pale di San Martino. Si è staccato un pilastro dalla parete ovest di Cima Canali. Il crollo è avvenuto vicino al rifugio Pradidali intorno alle 16, immortalato dalle immagini di alcuni escursionisti tedeschi presenti in zona.

Fortunatamente in parete non c’era nessuno in quel momento, ma molti escursionisti hanno assistito alla frana, vicinissimi, con i detriti che hanno creato una nuvola di polvere in tutta la zona.

Un fenomeno non nuovo per le Pale di San Martino e le Dolomiti. A maggio era crollata una parte delle torri del Cimerlo. Solo pochi giorni fa il maltempo ha danneggiato la teleferica del rifugio Pradidali.

Guarda il video del crollo su Cima Canali

Le immagini del distacco

Dopo tante emozioni finalmente una giornata tranquilla!🙄🙄 Pubblicato da Rifugio Pradidali su Venerdì 4 settembre 2020