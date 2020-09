Coronavirus: cresce focolaio ‘carne’ in Trentino

Sono 33 i nuovi casi, soprattutto familiari dei lavoratori

Trento – In Trentino si allarga il perimetro dei focolai rinvenuti nei giorni scorsi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Le indagini epidemiologiche, estese anche ai familiari dei lavoratori risultati positivi ai primi test, stanno confermando infatti i sospetti delle autorità sanitarie.

Dei 33 nuovi casi riportati domenica nel consueto report quotidiano, 25 vanno messi in relazione alle attività di lavorazione della carne da dove si è sviluppato il primo focolaio, poi esteso anche ad altre attività produttive del settore. Tuttavia, di questi, solo un terzo riguarda lavoratori perché la gran parte dei tamponi positivi è relativo ai loro familiari.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 554 tamponi. Sono stati registrati 7 nuovi casi positivi. 1.273 persone sono in isolamento domiciliare. In calo il numero di persone in isolamento dopo il ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta (95).

In Alto Adige niente scuola materna per 939 bambini che non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie. In Alto Adige niente scuola materna per 939 bambini che non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Si tratta soprattutto di bambini iscritti alle scuole di lingua tedesca (825 su 11.926) e ladina (52 su 708), mentre 60 sono nelle scuole materne italiane (su 347). Secondo quanto previsto a livello provinciale, infatti, è necessario presentare il certificato vaccinale alle direzioni delle scuole dell’infanzia: se il bambino non è in regola con i 10 vaccini obbligatori l’iscrizione alla scuola materna decade. Il bambino potrà comunque essere riammesso a scuola, a patto che sia in regola con le vaccinazioni.

