Dolomiti, Nuovi crolli sulle Pale di San Martino: distacco di massi sul Cimerlo, verifiche in corso da parte della SAT

Posted on

Nonostante le molte difficoltà del turismo in tempo di crisi, il Trentino guarda oltre. Un territorio completamente connesso, ma che non dimentica le sue peculiarità, con un’offerta turistica sempre più integrata e variegata ed una crescente qualificazione degli operatori Rossi Dallapiccola Trento – Questo il Trentino del 2020, delineato nel corso della conferenza provinciale per il […]