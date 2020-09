Dramma sulle tre Cime di Lavaredo: l’appuntato della Finanza Sergio Francese, muore urtato da rotore elicottero

Posted on

Incendi: arrestato in flagrante incendiario, aveva ancora accendino in mano (Belluno) – Un incendiario e’ stato colto in flagrante ed arrestato oggi dagli agenti della Forestale di Belluno, dopo che aveva appiccato le fiamme in un’area demaniale boschiva lungo le sponde del fiume Piave, a Nogare’ (Belluno). E’ stato sorpreso con in mano un accendino. L’allarme […]