Pechino 2022: Fontana oro in short track, Brignone argento in slalom. Storica finale curling Constantini – Mosaner

NordEst (Coni) – È stata annunciata dallo speaker del Capital Indoor Stadium come l’atleta dello short track più titolata nella storia delle Olimpiadi e Arianna Fontana non soltanto regala uno show ma concede il bis, confermandosi campionessa olimpica dei 500 m anche a Pechino 2022. Dopo l’argento vinto due giorni fa nel Mixed Team, l’azzurra si è imposta anche nella sua distanza e tornando sul podio olimpico dei 500 metri per la quarta olimpiade consecutiva (fu bronzo a Vancouver 2010, argento a Sochi 2014 e oro a PyeongChang2018).

Con l’oro di stasera Arianna aggancia Stefania Belmondo a quota 10 medaglie, diventando, assieme all’ex fondista, l’azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici (Estivi compresi), l’unica azzurra degli sport invernali e del ghiaccio ad essere andata a medaglia in cinque edizioni consecutive della rassegna a cinque cerchi. (foto Ferdinando Mezzelani)

“Arianna sei nella storia! Mi hai commosso – il commento del Presidente del CONI, Giovanni Malagò -. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il CONI sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!”

