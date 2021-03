Covid, un anno fa il primo caso all’Apsp del Vanoi. Oggi i positivi a Primiero sono 13 ma la Comunità è ancora in lockdown

Un anno di covid nel Primiero, Vanoi Mis: fatto di emozioni, solidarietà, di pesante crisi economica, di volontariato, ma anche di silenzi e solitudine per molte persone. Ma oggi l’uscita dal tunnel sembra più vicina per tutti

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – La notizia del primo contagio locale, arrivò come un fulmine a ciel sereno in valle, quando ancora si conosceva poco o nulla di questo virus. Sabato 7 marzo 2020 durante la consueta conferenza stampa della Provincia, veniva data notizia di un’anziana di 80 anni contagiata all’ospedale di Feltre, in isolamento all’Apsp Valle del Vanoi, senza particolari problemi. Con lei, tre familiari e sette dipendenti in quarantena.

Il primo caso locale

La donna – secondo quanto riferiva la Provincia – era stata ricoverata nel reparto di geriatria di Feltre. Il reparto – in seguito alla presenza di un paziente positivo – era stato chiuso dall’Azienda sanitaria di Belluno. Al rientro nella struttura assistenziale la donna era stata sottoposta al tampone ed era risultata positiva.

Impianti chiusi prima del solito, stagione finita per alberghi e ristoranti. L’Italia canta sui tetti e si unisce per onorare le vittime della ‘pandemia’. Il 31 marzo a Primiero l’emozione del ‘Silenzio’ suonato con la tromba dal maestro Renato Pante. In tutti i Comuni, bandiere a mezz’asta. Il centro di Fiera di Primiero è deserto (VIDEO).

Domenica 12 aprile 2020, il nostro giornale online – ripreso da tutte le testate trentine – titolava: “Apsp del Vanoi simbolo della Pasqua per le Rsa del Trentino: “guarita la paziente novantenne in isolamento”. Dopo 38 giorni di isolamento, la prima ospite dell’Apsp Valle del Vanoi, affetta da Covid-19, usciva dalla stanza guarita”, lo comunicava la Rsa locale che aveva festeggiato l’atteso momento per tutti gli ospiti. Dal Vanoi parte la rinascita delle Rsa del Trentino dopo questo difficile periodo.

Primavera in lockdown

Nemmeno il tempo di riprendersi e poche settimane dopo, arriva una nuova pesante tegola per l’Apsp di Canal San Bovo. Martedì una dipendente che accusava un lieve malessere e qualche linea di febbre, risultava poi positiva. Il tampone su operatori e ospiti scovava decine di nuovi casi tra dipendenti e ospiti. Segue l’intervento della task force da Trento e un periodo di chiusura totale, durato alcuni mesi.

Non è una primavera facile: si moltiplicano i contagi e purtroppo non mancano nemmeno le persone decedute in ospedale. Arrivano ad aprile, le prime mascherine nelle case, con Vigili del fuoco e Soccorso alpino. Il lockdown è particolarmente duro, le attività sono chiuse, la scuola si organizza tra DAD (didattica a distanza) e lezioni alternative, con notevoli problemi anche per le famiglie. Le chiese restano chiuse e le parrocchie si organizzano con le messe in streaming. Nei primi giorni di maggio 2020, uno dei primi messaggi di speranza con la madonna portata a spalla dai vigili del fuoco per le vie del paese.

Una lenta ripartenza estiva

Con l’arrivo dell’estate la situazione sembra migliorare. La stagione turistica nella Comunità di Primiero riprende seppur con limitazioni e molte preoccupazioni. Torna in valle per le vacanze anche il cardinal Parolin. Per alcuni mesi, si cerca di dimenticare. Domenica e lunedì 20/21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni amministrative.

Sempre a ottobre, gli allevatori organizzano anche una delle poche mostre bovine del Trentino, tra i colori e i sapori del territorio, mentre quasi tutti i grandi eventi sono stati annullati.

Banchi a rotelle, Dad e pochi contatti

Con l’arrivo dell’autunno e del primo freddo, la situazione torna a precipitare a livello internazionale, così come a livello locale, con numeri di casi coronavirus ben diversi. Il bollettino settimanale covid coordinato dai Comuni, prende il via anche in zona. Una iniziativa molto utile, nata grazie alla sollecitazione locale del giornalista Raffaele Bonaccorso del quotidiano Trentino e della nostra testata, in seguito alle numerose richieste dei residenti che chiedevano una informazione più completa.

A dicembre superati i 200 casi positivi

Ed è proprio scorrendo i dati del bollettino settimanale che si ricava oggi l’andamento del virus in zona nei mesi scorsi. Sono 80 i casi positivi resi noti dai Comuni, fino a mercoledì 25 novembre 2020.

Da fine novembre i dati continuano però a salire anche nella Comunità di Primiero. Fino al 30 novembre oltre 120 positivi totali, Imèr tra i più colpiti, Rsa osservate speciali.

Purtroppo proprio in quelle settimane arriva la brutta notizia del virus che colpisce anche la Casa di riposo San Giuseppe di Primiero. Un periodo pesantissimo per operatori e sanitari. In quei giorni, nella Comunità di Primiero i casi toccano uno dei punti più alti: passano da 80 del 25 novembre a 211 del 7 dicembre. Imèr sfiora la soglia critica del 3%, anche alcuni salesiani sono in quarantena, mentre la piccola realtà di Sagron Mis è la prima a tornare covid free a gennaio 2021.

I primi vaccini

L’anno 2020 si chiude con una buona notizia: arrivano i primi vaccini all’Apsp del Vanoi e nelle Rsa trentine (FOTO). La stagione invernale 2020/2021 non c’è mai stata, moltissimi alberghi sono rimasti chiusi e i locali hanno aperto e chiuso settimana dopo settimana, nella totale precarietà, attendendo il colore assegnato in base ai contagi. Proprio in questi giorni di marzo 2021, si prospetta un nuovo lockdown nazionale, in attesa dell’arrivo dei nuovi vaccini.

Il bollettino covid dei Comuni di lunedì 8 marzo

Ad oggi i positivi nella Comunità di Primiero sono complessivamente 13 (in aumento di 3 unità). 12 tra i 18 e 70 anni, mentre 1 caso di età superiore ai 70 anni. Questa invece la situazione nel dettaglio nei Comuni:

COMUNE DI SAGRON MIS: COVID FREE

COMUNE DI CANAL SAN BOVO: COVID FREE

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

ATTUALMENTE POSITIVI: 8

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 7

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI 0,2%

COMUNE DI MEZZANO:

ATTUALMENTE POSITIVI: 3

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 3

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 0,2%

COMUNE DI IMER:

ATTUALMENTE POSITIVI: 2

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 2

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 0,2%