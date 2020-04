Coronavirus, 17 ospiti e 7 operatori positivi all’Apsp del Vanoi, quasi tutti senza sintomi. In arrivo task force da Trento (AUDIO)

A far scattare le prime verifiche nei giorni scorsi, è stata una dipendente che accusava un lieve malessere e qualche linea di febbre, risultata poi positiva. Il tampone su operatori e ospiti ha scovato tutti gli altri casi. In arrivo martedì mattina la task force guidata dal dottor Gino Gobber, direttore dell’Unità Operativa Complessa Multizonale di Cure Palliative dell’Azienda sanitaria trentina, per fare il punto sulle migliori soluzioni da adottare

Canal San Bovo (Trento) – Dopo il nuovo caso positivo dell’operatrice della Casa (non correlato – secondo quanto riferisce l’Apsp – con l’anziana delle scorse settimane), sono scattate immediate nei giorni successivi, le verifiche su tutti gli ospiti della Rsa del Vanoi e sui dipendenti della stessa.

Nella giornata di martedì, nel Vanoi arriveranno anche gli esperti della task force provinciale, guidati dal dottor Gino Gobber – originario proprio di Canal San Bovo -, per coadiuvare i responsabili sanitari e gestionali complessivi dell’Apsp nella gestione sanitaria ed assistenziale dell’emergenza da Coronavirus, in una logica di sistema e di scambio bidirezionali tra Ospedale e Territorio.

Ascolta il direttore Apss, Paolo Bordon sul Vanoi

La comunicazione dall’Apsp

“Come da indicazioni dell’Azienda sanitaria – spiega una nota della Casa di riposo del Vanoi – sono stati sottoposti in questo weekend a tampone, i dipendenti e le persone che sono venute a contatto con la dipendente, per isolare immediatamente eventuali casi positivi, evitando così possibili ulteriori contagi.

Grazie alla compartimentazione degli ospiti e del personale dedicato, attivata già in precedenza a scopo preventivo – continua la nota -, abbiamo potuto concentrarci solo sul nucleo interessato, dove la dipendente aveva prestato servizio”.

I tamponi effettuati

“Riguardo agli ospiti – su 28 tamponi eseguiti – 17 sono risultati positivi, dei quali solo 3 presentano lievi sintomi, mentre per i restanti ospiti lo stato di salute è buono.

I dipendenti sottoposti a tampone sono stati invece 13, di cui 7 risultati postivi, ma solo uno con sintomi, lievi”.

Quasi tutti soggetti asintomatici

“Benché i numeri odierni rappresentino una grande sfida -sottolinea la locale Apsp -, confidiamo di riuscire a gestire questa situazione di contagio come ci è stato possibile fare nel precedente caso. Se eravamo già preoccupati prima, ora lo siamo ancora di più, in quanto abbiamo intercettato il primo dipendente grazie alla manifestazione dei sintomi, mentre i restanti tamponi risultati positivi – effettuati come da indicazioni dell’Apss alle persone venute a contatto – riguardano soggetti pressoché asintomatici.

A questo punto ci rendiamo conto che siamo ancora più a rischio, poichè il virus è subdolo e altamente contagioso, essendosi diffuso nonostante tutte le procedure impartite, lavorando con i prescritti DPI. Siamo preoccupati e addolorati di fronte a questi numeri, che costituiscono per noi una prova ulteriore, ancora più difficile del primo caso che pure si è risolto nel migliore dei modi. Ma come allora confidiamo che il personale saprà tenere duro e affrontare il più serenamente possibile questa nuova situazione, con il pieno sostegno della Direzione.

Sappiamo – conclude il comunicato – che possiamo contare ancora una volta sull’appoggio dei familiari e dell’intera Comunità del Vanoi, sulle istituzioni locali, la Comunità di Primiero e la vicina APSP “San Giuseppe” di Primiero, che hanno dimostrato da subito la massima attenzione e disponibilità per aiutarci ad affrontare con competenza, professionalità e serenità questa situazione”.

L’intera comunità del Primiero Vanoi si stringe ad ospiti, famiglie e personale dell’Apsp in questo difficile momento, con l’augurio di tornare presto a festeggiare nel giardino della Casa. #AndràTuttoBene #SiamoConVoi

In breve