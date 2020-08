Dopo una vacanza tra le Dolomiti, viaggio a Lourdes per il Cardinal Parolin che ricorda Chiara Lubich (VIDEO)

Parolin: “Non sempre ci vogliamo bene come dovremmo e non sempre ci aiutiamo come dovremmo aiutarci”

di Giovanni Pasqualetto

Dopo una breve vacanza a Primiero, tra le Dolomiti, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Papa Francesco, si è recato nei giorni scorsi in visita a Lourdes, dove ha presieduto una solenne santa messa il 15 agosto nell’ambito della 147.ma edizione del Pellegrinaggio nazionale, organizzato dalla comunità degli Assunzionisti.

La vacanza tra le Dolomiti

Anche quest’anno, Primiero ha ospitato per un periodo di riposo, il cardinale Pietro Parolin, nel 40° anniversario di ordinazione sacerdotale. “Lo accompagniamo con la nostra preghiera – hanno precisato al suo arrivo i parroci di Primiero e Vanoi – sostenendo il suo servizio per il bene della Chiesa e del mondo”.

Nei giorni feriali, il cardinale ha celebrato la messa del mattino nella chiesa parrocchiale di Siror, mentre domenica 9 agosto è stato a San Martino di Castrozza.

Il ricordo di Chiara Lubich

Nel centenario dalla nascita di Chiara Lubich, quale è il suo ricordo?

“Credo che la personalità di Chiara Lubich – precisa il Cardinale – sia una personalità molto ricca che presenta diversi aspetti e il lato che più la caratterizza sia il richiamo all’amore come unità, l’unità in Cristo, un’esigenza particolarmente forte del nostro mondo che oggi sperimenta tante divisioni, tanti conflitti, tante contrapposizioni. Anche all’interno della Chiesa dove non sempre ci vogliamo bene come dovremmo e non ci aiutiamo come dovremmo aiutarci. Quindi è un messaggio di grandissima attualità che dobbiamo cogliere seguendo appunto il Vangelo e l’esortazione del Signore”.

Come è nata la sua amicizia con la valle di Primiero?

“Sono in amicizia da tempo con don Giuseppe da Pra, parroco di Primiero. Oggi – continua Parolin – forse anche per pigrizia, non cerco altri posti, ma aggiungerei che mi trovo bene qui, questa è la ragione principale.

Vengo in ferie a Primiero per i legami che ho creato e per il fatto che mi trovo a mio agio, per tutta una serie di motivi, principalmente per i rapporti personali, per come mi ha accolto la gente e per la natura. Ogni volta che penso ad un breve periodo di vacanza che mi attende, penso sempre a Primiero”.

Ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario della sua ordinazione presbiteriale avvenuta il 27 aprile 1980, ne vuol parlare?

“Ne parlo per ringraziare il Signore -conclude il cardinale -, che mi ha conservato prete fino a questo momento. Quarant’anni non sono pochi, dicevo proprio in questi giorni, non so se il mio bilancio spirituale sia in positivo o in negativo. Certo, risplende questa grande grazia del Signore che mi ha chiamato a questo servizio nella Chiesa, che fino ad oggi mi ha conservato in esso. Sento veramente un grande sentimento di riconoscenza verso il Signore per questo dono grande e immeritato che mi ha fatto”.