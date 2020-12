Covid Primiero Vanoi Mis, dati in continua evoluzione: al 30 novembre oltre 120 positivi totali, Imèr tra i più colpiti, Rsa osservate speciali

Monitorate le Rsa di Transacqua e del Vanoi, con una situazione in continua evoluzione. L’invito è a prestare la massima attenzione, seguendo le regole indicate

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Dopo giorni di richieste da più parti, è arrivato dai sindaci del territorio, un comunicato congiunto che sintetizza la situazione covid nella Comunità di Primiero. Si tratta di una foto parziale (non un dato esatto), che evidenzia la tendenza al 30 novembre, ma che sottolinea un contagio in aumento in varie zone. Da 80 casi complessivi dei giorni scorsi ad oltre 120 fino al 30 novembre.

Il Comune di Imèr sfiora il 3%, mentre gli altri si assestano su dati più bassi. Una attenzione particolare con monitoraggi continui anche da parte dell’Apss è dedicata alle due case di riposo di Transacqua (seguita anche dalla task force provinciale) e del vicino Vanoi.

L’Ulss1 Dolomiti conferma ad oggi, che quotidianamente e in modo tempestivo comunica i dati dei tamponi positivi relativi alla Comunità di Primiero, al competente Dipartimento di Prevenzione di Trento, che successivamente dovrebbe trasmettere i relativi aggiornamenti ai sindaci interessati.

COMUNITA’ DI PRIMIERO E COMUNI 30.11.2020

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 54

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 73

DI CUI OSPITI IN RSA POSITIVI (16) – In aggiornamento

TOTALE POSITIVI: 127

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 9

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 83

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 35

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 1.1%

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 35

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 20

DI CUI OSPITI RSA “SAN GIUSEPPE” POSITIVI (16)

TOTALE POSITIVI: 55

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 4

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 34

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 17

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 0.7%

COMUNE DI IMER

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 12

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 21

TOTALE POSITIVI: 33

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 3

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 24

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 6

% POSITIVI: 2.8%

COMUNE DI MEZZANO

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 6

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 19

TOTALE POSITIVI: 25

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 2

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 14

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 9

% POSITIVI: 1.6%

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 1

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 11

DI CUI OSPITI RSA VALLE DEL VANOI POSITIVI (0)

TOTALE POSITIVI: 12

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 9

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 3

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 0.8%

COMUNE DI SAGRON MIS

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 0

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 2

TOTALE POSITIVI: 2

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 2

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 1.1%