Walid Attouch muore a 18 anni, dopo l’investimento: lutto anche a Primiero dove studiava

Posted on

Cade con il parapendio, svizzero ferito. Le sue condizioni non sono gravi, l’incidente a Campo Tures – Uno svizzero di 59 anni e’ rimasto ferito in un incidente con il parapendio. La disgrazia e’ avvenuta nel primo pomeriggio a Campo Tures. Mentre era in fase di atterraggio, l’uomo ha perso il controllo, cadendo da una ventina di […]