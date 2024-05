Tragico schianto fra camion a Peschiera del Garda: perdono la vita un trentino e un romeno

Le fiamme dopo lo schianto

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7. Subito dopo l’impatto si è scatenato un incendio, con le fiamme che hanno avvolto l’auto e uno dei camion. Ferite, in modo non grave, le due donne che viaggiavano a bordo dell’auto che sono riuscite ad uscire dal mezzo, e a mettersi in salvo dalle fiamme, grazie all’intervento di una guardia giurata. Entrambe sono state portate in ospedale a Peschiera.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Dopo la chiusura, decisa per non intralciare le operazioni di soccorso, riaperta al traffico la sola carreggiata in direzione Brescia.