LE VOSTRE SEGNALAZIONI/”Diserbo cimitero di Prade, che tristezza”

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Prade (Trento) – Pubblichiamo integralmente la lettera inviata al Comune di Canal San Bovo dalla nostra lettrice.

“Vorrei iniziare questa mail con la poesia di Corrado Govoni: “Un cimitero”.

Nel cimitero che ha l’aspetto d’una gran casa

con un solo muro che gira tutto attorno,

(senza tetto perché i poveri morti

possan godere ancora un poco d’aria

e la vista del cielo turchino

nella lor triste vita solitaria)

è tanto il verde e l’erba è cosi densa

che camminando si lascia un sentiero

come in un prato,

con tanti fiori che quasi si pensa

d’essere in un magnifico giardino abbandonato.

La commovente confusione!

l papaveri con le rose,

l fiordalisi con i cardi, e tra le ortiche

il dente di leone con le barbane,

il fiore che si spegne con un soffio…

Cosi diversi e cosi belli!

Solo qui dentro tutti son fratelli.

I cimiteri, non sono solo luoghi di dolore, bensì scrigni dove viene custodita la memoria collettiva; luoghi di pace, di continuita’, di speranza di vita ultraterrena. La nostra vallata non si trova immersa “nel cuore verde del Trentino”? Quindi, come tale, il binomio: cimitero e verde è fondamentale. Il verde, sinonimo appunto di: speranza; con i suoi fiori, colori e profumi inebrianti che fanno compagnia alle tombe, non può essere sacrificato e preferito ad una distesa di terra marrone; brulla e scarna. Non trovare più il verde dell’erba; le belle viole e fiori colorati che nascevano ai bordi delle lapidi, mi ha dato tristezza; come se avessi perso un qualcosa a cui tenevo. Certa che la mia preghiera venga ascoltata”.

Laura Buratti