Tragedia in Valsugana: muore camionista 50enne

Posted on

A rischio l’innevamento artificiale delle piste da sci Nordest – Pochissima neve su tutto l’arco alpino: per chi scia non ci sono buone notizie. La conferma arriva dall’Aineva, l’associazione che coordina prevenzione ed informazione su neve e valanghe. “Tale fenomeno non si verificava dagli anni ’80 e le uniche due o tre nevicate delle ultime settimane non […]