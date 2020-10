Emergenza Coronavirus: il grazie ai donatori del Primiero Vanoi

Un ringraziamento sincero a tutti i donatori di sangue del Primiero e Vanoi che durante il periodo Covid, ma anche oggi, hanno dato il loro grandissimo contributo nonostante le varie criticità che tutti conosciamo e sopratutto a tutti, più di una ventina nuovi donatori con l’augurio di proseguire nel dono

Primiero (Trento) – “Carissima/o donatrice/donatore – scrivono i Consigli Direttivi di Primiero e Vanoi – abbiamo vissuto negli ultimi mesi una delle emergenze più gravi della storia recente. Il lockdown e il distanziamento fisico necessario per contenere la diffusione del Coronavirus hanno penalizzato tutti noi, ma soprattutto le persone più fragili e bisognose di aiuto.

Di fronte a tutto ciò, abbiamo visto e sentito di persone che non rispettavano le regole impartiteci, mettendo a rischio gli altri. La vostra risposta invece è stata quella di donare. Siete stati e siete in molti a farlo, per offrire aiuto a chi necessita di trasfusioni o soffre di emopatie; la vostra disponibilità è stata preziosa perché, intrecciata con quella di tanti altri donatori, ha permesso di dare risposta a moltissime richieste, regalando un po’ di serenità a chi ha ricevuto il vostro sangue.

Grazie, grazie ad ognuno di voi, siete riusciti a far prevalere la logica del noi su quella dell’io. I vostri gesti sono stimoli per andare oltre questa emergenza, che per essere superata ha bisogno del contributo di tutti, nessuno escluso.

Continuiamo a essere responsabili rispettando le regole. Siamo solidali non solo adesso, per contrastare la diffusione del virus, ma anche in futuro, per ripartire tutti insieme e senza lasciare indietro nessuno.

Ora chiediamo a te, a tutti i donatori e a tutti coloro che vorranno diventare nuovi donatori di aiutarci ancora nella nuova e non meno delicata fase che ci attende, visto che sono e saranno ancora numerose le persone che avranno bisogno. Continuare a donare è fondamentale, sarà essenziale prenotare la donazione, contattando:

Centro di raccolta di Feltre

Telefonando allo 0439 883242

Per evitare assembramenti all’interno della sala d’attesa e per garantire una programmazione continua e costante in linea con le esigenze del Sistema trasfusionale. Ancora grazie.

I Consigli Direttivi di Primiero e Vanoi

(Primiero, Mezzano, Imèr, Canal San Bovo)