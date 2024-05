Voucher sportivo in Trentino: nuove scadenze per le domande della stagione 2024/2025

Le famiglie possono presentare domanda di contributo dal 19 agosto al 27 settembre 2024

Trento – Il “Voucher sportivo per le famiglie” è una misura economica voluta dalla Giunta provinciale, che prevede la concessione di contributi per la fruizione di attività sportive a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e delle famiglie numerose, aventi determinati requisiti. Il progetto è coordinato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento.

La Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, ha approvato qualche settimana fa la delibera relativa al Voucher sportivo introducendo alcune modifiche ai termini di adesione al progetto da parte sia delle famiglie che delle associazioni sportive. Le famiglie possono presentare domanda per la stagione sportiva 2024/2025 presso le comunità, i comuni o gli enti delegati dal 19 agosto al 27 settembre 2024. Nel provvedimento è stata altresì aggiornata anche la riapertura delle adesioni da parte delle associazioni sportive, che possono presentare domanda fino al 10 luglio 2024.

Secondo le disposizioni indicate nell’ultima delibera, le famiglie potranno presentare domanda, per la stagione 2024/2025, dal 19 agosto al 27 settembre 2024. Il target del voucher sono figli minorenni, di età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda di contributo. Per presentare domanda le famiglie dovranno avere la residenza in un Comune aderente al progetto. La delibera provinciale ha, inoltre, modificato il periodo di tempo entro cui le associazioni sportive potranno aderire al progetto e cioè tra il 10 marzo e il 10 luglio 2024.

La modulistica è disponibile:

per le famiglie a questa scheda servizio:

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-attivita-sportive-a-favore-di-figli-minorenni-e-equiparati

per le associazioni a questa scheda servizio:

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Voucher-sportivo-per-le-famiglie-adesione-delle-associazioni-sportive-progetto