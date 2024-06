Apsp del Vanoi in festa per i 102 anni di Monica Iagher

Il 25 maggio, Monica Iagher, dopo i 100 e i 101 ha compiuto 102 anni. E’ stata festeggiata dalla figlia Graziella con Dorino, il nipote Carlo e tutti gli Ospiti dell’Apsp del Vanoi

Canal San Bovo (Trento) – La musica di Luciano ha accompagnato questa bellissima giornata ulteriormente arricchita, nel pomeriggio, dalla santa messa presieduta dal parroco don Augusto. Per festeggiare il raro traguardo di Monica, le è stato donato, dall’Apsp, un colorato e profumato bouquet di fiori. E’ stata Ilaria, la piccola figlia della vicepresidente Ambra Bellot a consegnare, il presente, che Monica ha accolto con grande gioia ed emozione ((nella foto in basso con la direttrice Cinzia Zortea e i parenti ndr).

Non sono mancati gli auguri ufficiali da parte di tutto il consiglio di amministrazione, che attraverso le parole della vicepresidente ha voluto onorare Monica per la veneranda età raggiunta, rappresentando, con il suo intervento, oltre al CdA anche il personale e tutti gli altri ospiti della Casa. Con una poesia personale a Monica, la Signora Diana ha portato a nome di tutti gli Ospiti, un grande Augurio. “Cara Monica sei con noi da 6 anni e oltre, ti abbiamo conosciuto come una persona riservata, paziente, e sempre rispettosa degli altri”, è stato ricordato. E’ sempre grande l’emozione per la Casa, quando un ospite raggiunge traguardi di longevità come quello di Monica, che vedono persone attraversare un intero secolo di storia, di esperienze e saggezza che le rende davvero uniche.