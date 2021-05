Dolomiti, Allerta meteo da martedì 11 a mercoledì 12: attesi forti rovesci e temporali, seguirà vento forte

Lo annunciano MeteoTrentino e Arpav Dolomiti meteo. Martedì 11 maggio, peggioramento del tempo nel corso della mattinata fino a risultare moderatamente perturbato al pomeriggio/sera, quando le precipitazioni saranno diffuse e significative, anche abbondanti su alcuni settori prealpini.

NordEst – Arpav Dolomiti meteo annuncia: “Tra il pomeriggio di martedì e il mattino di mercoledì tempo a tratti perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi anche consistenti o localmente abbondanti sui settori centro occidentali; saranno inoltre possibili forti rovesci anche temporaleschi specie tra Prealpi e pianura. Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 2000 metri. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota e da quelli orientali in pianura”.

Meteotrentio segnala per martedì: “Coperto con precipitazioni forti e diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Mercoledì molto nuvoloso con precipitazioni residue, di intensità al più moderata in mattinata e debole al pomeriggio-sera, anche a carattere di rovescio. Giovedì variabile con possibili rovesci al pomeriggio-sera. Venerdì e sabato possibile peggioramento con aumento dell’instabilità”.

Le previsioni nel dettaglio

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento