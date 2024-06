Chiesa gremita a Imèr per la solenne cerimonia di riapertura dopo il restauro (VIDEO)

Posted on

L’ultimo fine settimana della rassegna trevigiana, in attesa del martedì grasso, regalerà ben dieci appuntamenti in maschera, tra sfilate di carri e spettacoli per famiglie NordEst – Martedì grasso, l’apoteosi delle feste in maschera, è dietro l’angolo. Ma prima il Carnevale regalerà un altro weekend di feste e divertimento, tra sfilate di carri e spettacoli […]