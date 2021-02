Valanga in Val Cigolera a San Martino di Castrozza: elisoccorso mobilitato, nessun coinvolto (FOTO)

Soccorsi in azione domenica in tarda mattinata sotto cima Val Cigolera. Allarme lanciato da alcuni escursionisti in zona

San Martino di Castrozza (Trento) – Nessuna persona coinvolta domenica mattina, in seguito ad una valanga che si è staccata in zona Val Cigolera, sotto la cima, a San Martino di Castrozza.

Sul posto – molto frequentato da scialpinisti ed escursionisti – è intervenuto il soccorso alpino che ha effettuato la perlustrazione e la bonifica con il supporto dell’elicottero giunto da Trento.

Sbarcati nei pressi del fronte nevoso, anche l’unità cinofila e il personale del soccorso alpino che hanno battuto l’area palmo a palmo alla ricerca di eventuali dispersi.

Dopo un’attenta bonifica, il Soccorso Alpino ha escluso la presenza di persone coinvolte.

Allertati anche i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza che hanno supportato l’elicottero in piazzola.

L’invito dei tecnici, è di prestare la massima attenzione in quota in questi giorni, con il forte rialzo delle temperature, che provocano numerosi distacchi per la neve abbondante caduta nei giorni scorsi.