NordEst, Assalto a portavalori in A27: quattro feriti ma il colpo è fallito

Un furgone portavalori della Civis è stato assalito e rapinato lungo la A27 nei pressi del casello di Treviso Sud. In azione sarebbe entrato un commando che si è fatto largo seminando l’autostrada di chiodi e minacciando quindi le guardie con dei mitra

Nordest - Mitra spianati, chiodi per strada, auto bloccate e conducenti minacciati, paralizzati dal terrore: martedì sera alle 18.30 sulla A27, tra i caselli Sud e Nord di Treviso, in tanti hanno vissuto momenti di paura. Il traffico è stato bloccato. 50 proiettili esplosi, erano almeno in dieci per l’assalto al portavalori Civis.

L’assalto è iniziato mettendo fuori uso il furgone che accompagnava il blindato quindi i malviventi si sono concentrati sullo stesso mezzo della Civis. Per assicurarsi copertura era stato anche fatto mettere di traverso in autostrada un tir condotto da un autista padovano costretto sotto minaccia delle armi, a scendere e a consegnare le chiavi. E tutto per una rapina che sarebbe fallita.

Sul posto agenti della squadra mobile di Treviso per risalire agli autori del gesto.