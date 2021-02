Covid, fino a domenica 6 decessi in Alto Adige, nessuno in Trentino

259 nuovi casi in Provincia di Trento e 313 in quella di Bolzano

Trento/Bolzano – In Trentino nessun decesso da Covid-19 nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta anche 259 nuovi positivi, mentre le vaccinazioni superano le 36.000 dosi, con oltre 13.000 persone che hanno effettuato anche il richiamo. I ricoverati in ospedale diventano 196 (29 sono i pazienti in terapia intensiva), considerati i 14 nuovi ingressi compensati solo per metà dalle 7 dimissioni effettuate sabato.

In Alto Adige i decessi sono invece stati 6, mentre i nuovi casi Covid 313 (212 con pcr e 101 con antigenici). Per quanto riguarda invece i pazienti ricoverati 246 sono quelli nei normali reparti ospedalieri, 163 in cliniche private e 45 in terapia intensiva, ai quali si aggiungono 3 pazienti ricoverati in Austria.