Tragico incidente in Val di Non: pensionato travolto da un trattore

Il dramma poco dopo le 16.30 di martedì 4 giugno, in località Scanna. La vittima è Federico Agosti, 79 anni

In aggiornamento

Trento – Soccorsi mobilitati verso le 16.30 con ambulanza ed elicottero, in Val di Non, per un grave incidente nelle campagne della zona. Per cause in corso di accertamento, un 79enne sarebbe rimasto travolto dal mezzo agricolo, riportando gravi ferite.

La zona del drammatico ribaltamento era particolarmente scivolosa, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Si tratta di un’area agricola che si trova sopra l’abitato di Scanna. Per effettuare i rilievi sulla dinamica della tragedia, sono giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cles.