Val di Cembra, schianto auto moto a Grumes: muoiono Patrick Amort e Jozef Mohoric

Hanno perso la vita Jozef Mohoric 49 di Laives alla guida dell’auto e il motociclista Patrick Amort anni 20 di Grauno. In fiamme l’auto alimentata a Gpl

Trento – Domenica tragica in Trentino, con tre deceduti in poche ore. In Val di Cembra hanno perso la vita due persone. Nelle stesse ore, per un tragico malore sulle Pale di San Martino è deceduto anche un escursionista veneto.

Due persone hanno perso la vita sulla statale all’ingresso di Grumes, in Val di Cembra. È il tragico bilancio dello scontro avvenuto nel primo pomeriggio dell’11 settembre tra una moto Aprilia Tuono, semidistrutta, e un’auto – una Fiat Panda vecchio modello – che ha preso fuoco e si è completamente carbonizzata. I deceduti sono: Jozef Mohoric 49 di Laives alla guida dell’auto e il motociclista Patrick Amort anni 20 di Grauno. In fiamme l’auto alimentata a Gpl. Non c’erano altri passeggeri e non ci sono stati testimoni dell’incidente. Sull’asfalto, i segni delle ultime frenate. La dinamica è in fase di ricostruzione. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco della zona. Traffico interrotto in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.