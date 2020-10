Posted on

Il consigliere provinciale Giacomo Bezzi che tornerà presto in aula, scrive al presidente del Consiglio provinciale Bezzi torna in Consiglio provinciale e la spunta su Savoi: TAR accoglie ricorso Trento – “Tante sono le battaglie che abbiamo fatto insieme – scrive Giacomo Bezzi – per il bene del nostro Trentino, da quando eri nel Patt […]