Frecce Tricolori, confermati sorvoli a Trento e Bolzano ma senza esibizioni

Lunedì anche nella vicina Bolzano senza esibizione

NordEst – L’incidente di Caselle Torinese del 16 settembre, nel quale è morta una bimba di 5 anni, ha costretto gli organizzatori di «Festivolare» a rinunciare allo show delle Frecce Tricolori. La rassegna si tiene in questi giorni, seppur senza esibizione in programma a Trento domenica e a Bolzano il giorno dopo.

Un cambio di programma dopo che nei giorni si era parlato di annullamento. Ma, nonostante le polemiche delle scorse settimane — la destra sudtirolese aveva chiaramente detto che le frecce non erano benvenute e potevano starsene a scorse — l’aeronautica ha confermato il sorvolo. Niente acrobazie ma la scia tricolore ci sarà.

L’esibizione è stata annullata – si legge in una nota – per lutto e per esigenze tecniche, dopo il grave incidente a Torino nel quale ha perso la vita una bimba. Resta invece confermato per lunedì il semplice sorvolo di Trento e della vicina Bolzano.