Alexey Medvedev e Claudia Peretti dominano la Primiero MTB Marathon: attesa per il Mondiale 2026

Medvedev bissa il successo del 2021 nella marathon, in testa per tutta la gara. Claudia Peretti senza rivali e chiude su Burato e Fasolis. A breve, Primiero saprà se la Marathon mtb sarà mondiale 2026

NordEst – Il russo Alexey Medvedev (Soudal Leecougan) vince e fa un bis. Claudia Peretti onora la maglia tricolore e raccoglie la sua prima vittoria da campionessa italiana marathon.

Tre le opportunità di pedalata per la gara in mtb a Primiero: Marathon per i più allenati con 84 km e 3400 metri di dislivello, Classic di 56,2 km con 1700 metri e infine la Easy, una trentina di chilometri e dislivello contenuto nei 1000 metri. Ora è tempo di attesa per la designazione del Campionato del Mondo Marathon 2026 che sarà ufficializzata il prossimo 22 settembre.

Marathon maschile

1 Medvedev Alexey Soudal Leecougan International Team 3:58:18; 2 Siffredi Andrea Scott Racing Team 4:00:43; 3 Samparisi Nicolas Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes 4:01:11; 4 Longo Tony Soudal Leecougan International Team 4:01:11; 5 Geysmar Daniel Team Wilier Pirelli 4:02:16; 6 Chiarini Riccardo A.S.D. Cicli Taddei 4:03:38; 7 Tronconi Martino A.S.D. Mtbike Team 4:04:06; 8 Rosa Massimo Soudal Leecougan International Team 4:05:02; 9 Avondetto Simone Wilier-Pirelli Factory Team Xco 4:07:11; 10 Cherchi Dario Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes 4:08:11

Marathon femminile

1 Peretti Claudia Olympia Factory Team 4:58:19; 2 Burato Chiara Omap Cicli Andreis 5:03:08; 3 Fasolis Costanza Rdr Italia Leynicese Racing Team 5:06:23; 4 Mairhofer Sandra Rdr Italia Leynicese Racing Team 5:16:35; 5 Specia Giada Wilier-Pirelli Factory Team Xco 5:16:56; 6 Mandelli Chiara Team Spacebikes 6:08:11; 7 Saccu Francesca Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes 6:31:12

Classic maschile

1 Zamboni Andrea Unter – Brao Caffe’ 2:44:34; 2 Bonelli Efrem Team Todesco 2:47:13; 3 Baldi Manuel Team Todesco 2:48:54; 4 Cocconi Mirco New Bike 2:49:19; 5 Ceccolini Christian Olimpia Lab Asd 2:49:31; 6 Dalla Valle Denis Team Todesco 2:54:32; 7 Foccoli Simone A.S.D. Monticelli Bike 2:55:56; 8 Avogadro Riccardo Mtb Parre 2:56:40; 9 Pedrotti Thomas Asd Chero Group Team Sfrenati 2:57:56; 10 Spahn Maximilian 2:59:11

Classic femminile

1 Zocca Lorena S.C. Barbieri 3:37:33; 2 Tasser Andrea A.S.C.Sarntal Raiffeisen/Rad 3:54:11; 3 Negra Cecilia Asd Bike And Fun Team 4:01:08

Easy-classifica generale

1 Martinelli Francesco Asd Squadra Corse 1:32:24; 2 Dal Bianco Gianni Asd Squadra Corse 1:40:26; 3 Francia William Bike To Asd 1:42:11

In breve

Val Martello, prova Short Individual per le categorie Senior, Junior, Giovani ed Aspiranti. Doppietta per la carabiniera Lisa Vittozzi e lo Junior Elia Zeni, entrambi vincitori della Sprint di sabato. Festeggia finalmente la leggenda del biathlon altoatesino Lukas Hofer, mentre tra le Junior si impone Gaia Brunetto (CS Esercito). Tra i giovani il titolo è andato a Nicola Giordano (FFGG) e ad Astrid Plosch (CS Esercito), successo infine per Andreas Braunhofer e Matilde Giordano tra gli Aspiranti. Lisa Vittozzi, dopo aver conquistato il titolo nella Sprint, ha bissato il successo nella Short Individual, concludendo una gara praticamente perfetta. Serie pulita, invece, per l’altoatesina Linda Zingerle, staccata di ben oltre 2’ nel fondo, segno dunque che la campionessa Vittozzi ha praticamente volato. A completare il podio la carabiniera Eleonora Fauner, con un solo errore al terzo poligono. Assente la ‘regina’ Dorothea Wierer, mentre ha raggiunto il gruppetto delle Senior Baiba Bendika, biathleta lettone campionessa europea Sprint che si sta allenando ora sul Passo dello Stelvio, giunta poi sesta. È iniziata male la gara per il trentino Tommaso Giacomel: appena partito succede il disastro e rompe un bastoncino, che viene recuperato subito dopo dall’allenatore a bordo pista. Non riesce a trovare il giusto feeling al poligono e il campione italiano Sprint è costretto a lasciare spazio al velocissimo Lukas Hofer e all’altoatesino Patrick Braunhofer. Gli skiroll di Hofer viaggiavano forte, anche se al tiro ha commesso qualche errore di troppo al primo e al quarto poligono (2 e 3 errori rispettivamente). Gara femminile Junior dominata invece da Gaia Brunetto (CS Esercito), con solo due errori al poligono, la quale ha messo poi il turbo facendo il vuoto sulla compagna di squadra Sara Scattolo, staccata di 6” e con una prestazione poco brillante al poligono. Bronzo per la carabiniera Birgit Schoelzhorn.

Seniores-Maschile

1 Hofer Lukas Cs Carabinieri 42’31.5; 2 Braunhofer Patrick Cs Carabinieri 42’59.1; 3 Giacomel Tommaso Gs Fiamme Gialle 43’00.2; 4 Cappellari Daniele Gs Fiamme Oro 43’22.4; 5 Christille Cedric Gs Fiamme Gialle 43’53.8

Seniores-Femminile

1 Vittozzi Lisa Cs Carabinieri 36’42.4; 2 Zingerle Linda Gs Fiamme Gialle 37’18.0; 3 Fauner Eleonora Cs Carabinieri 38’02.3; 4 Passler Rebecca Cs Carabinieri 39’06.2; 5 Carrara Michela Cs Esercito 39’19.3

Juniores-Maschile

1 Zeni Elia Gs Fiamme Gialle 41’52.2; 2 Barale Marco Gs Fiamme Oro 42’04.8; 3 Daziano Thomas Gs Fiamme Oro 43’17.5; 4 Betemps Nicolo’ Gs Fiamme Oro 44’03.7; 5 Piller Cottrer Fabio Cs Carabinieri 1 44’53.1

Juniores-Femminile

1 Brunetto Gaia Cs Esercito 40’48.5; 2 Scattolo Sara Cs Esercito 41’54.1; 3 Schoelzhorn Birgit Cs Carabinieri 43’38.2; 4 Trabucchi Martina Cs Esercito 44’22.1; 5 Brunello Gaia Ski Club Groeden 44’24.6

Giovani-Maschile

1 Giordano Nicola Gs Fiamme Gialle 30’52.5; 2 Compagnoni Davide Gs Fiamme Gialle 30’53.0; 3 Perissutti Alex Ss Fornese 31’28.7; 4 Cola Davide Alta Valtellina 32’05.7; 5 Bettega Samuele Us Primiero Asd 32’23.8

Giovani-Femminile

1 Plosch Astrid Cs Esercito 28’20.5; 2 Obojes Nora Asv Antholzertal 28’56.0; 3 Carpella Fabiana Gs Fiamme Oro 29’13.8; 4 Brocchiero Francesca Entraque Alpi M 29’20.3; 5 Zardini Sophia Asv Antholzertal 29’20.7

Aspiranti-Maschile

1 Braunhofer Andreas Asv Ridnaun 33’44.3; 2 Huber Julian Asv Antholzertal 34’09.9; 3 Pertile Antonio Sc Gallio 34’25.8; 4 Massimino Filippo Entraque Alpi M 34’33.8; 5 Deval Michel Amis De Verrayes 34’49.9

Aspiranti-Femminile

1 Giordano Matilde Entraque Alpi M 30’50.7; 2 Miraglio Mellano Fabiola Entraque Alpi M 30’59.6; 3 Broll Diletta Ski Club Groeden 31’01.6; 4 Quaranta Carola Entraque Alpi M 31’36.6; 5 Hutter Eva Asv Martell 31’55.5